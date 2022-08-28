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Перечислена самая модная обувь на осень 2022 года

Редакторы Nylon: туфли Mary Jane и ботфорты обретут актуальность осенью 2022 года

Фото: Reformation

Модные редакторы перечислили самую модную обувь на осень 2022 года. Материал на эту тему появился на сайте журнала Nylon.

По информации издания, актуальность обретут туфли модели Mary Jane с ремешком на щиколотке. Отмечается, что данную обувь можно сочетать как с праздничными, так и с повседневными нарядами, в том числе джинсами и юбками. Помимо этого, трендовой станет обувь, материал которой имитирует металл, например, сапоги и босоножки на каблуках.

По словам журналистов, в моду вернутся туфли с меховыми деталями, а также ботфорты из кожи или замши. «Присмотритесь к грубым ботинкам, поскольку они не теряют актуальности, и ретро-кроссовкам. Особенно популярными будут кеды брендов Nike, Reebok и New Balance», — уточнили редакторы в заключение.

В августе стилистка Максин Эггенбергер назвала самые модные цвета одежды на осень 2022 года. Популярными в грядущем сезоне станут небесно-голубой, кремовый и розовый оттенки. Данные тона были представлены различными кутюрье на показах и обрели множество поклонников. Кроме того, в трендах окажутся изделия в шоколадной гамме.

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Майя Пономаренко
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