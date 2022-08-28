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Блогер Давидыч прокомментировал уход европейских автокомпаний

Блогер Давидыч заявил, что представители европейских автокомпаний «кинули» Россию

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Представители европейских автокомпаний «кинули» Россию, оставив автовладельцев без гарантийного обслуживания. Так автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, прокомментировал уход европейских представителей с российского авторынка, пишет Telegram-канал O!News.

«Меня и всю мою страну кинули европейские автомобильные производители. Я понимаю – политическая ситуация меняется. Но мы же с вами когда договаривались, когда я вам деньги в кассу относил, вы же про политику ничего не задвигали», — возмутился он.

Давидыч также обвинил европейских политиков в зарабатывании политических очков. «А чем это закончится? Вас всех точно также снесут. Просто вас всех снесут граждане, потому что они замерзают, потому что газ сегодня стоит, как крыло самолета», — заключил он.

Ранее гендиректор автопроизводителя «Москвич» Дмитрий Пронин оценил падение продаж новых легковых машин в России в 2022 году. По его прогнозу, авторынок упадет на 50 процентов, до 770 тысяч штук. Он добавил, что ожидает начала постепенного восстановления российского рынка в 2024 году — тогда его объем может достичь 1,33 миллиона, а в 2026 году — 1,69 миллиона легковых машин.

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Анжелика Бережная
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Блогер Давидыч прокомментировал уход европейских автокомпаний
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