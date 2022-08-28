Блогер Давидыч прокомментировал уход европейских автокомпаний

Блогер Давидыч заявил, что представители европейских автокомпаний «кинули» Россию

Представители европейских автокомпаний «кинули» Россию, оставив автовладельцев без гарантийного обслуживания. Так автоблогер Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, прокомментировал уход европейских представителей с российского авторынка, пишет Telegram-канал O!News.

«Меня и всю мою страну кинули европейские автомобильные производители. Я понимаю – политическая ситуация меняется. Но мы же с вами когда договаривались, когда я вам деньги в кассу относил, вы же про политику ничего не задвигали», — возмутился он.

Давидыч также обвинил европейских политиков в зарабатывании политических очков. «А чем это закончится? Вас всех точно также снесут. Просто вас всех снесут граждане, потому что они замерзают, потому что газ сегодня стоит, как крыло самолета», — заключил он.

Ранее гендиректор автопроизводителя «Москвич» Дмитрий Пронин оценил падение продаж новых легковых машин в России в 2022 году. По его прогнозу, авторынок упадет на 50 процентов, до 770 тысяч штук. Он добавил, что ожидает начала постепенного восстановления российского рынка в 2024 году — тогда его объем может достичь 1,33 миллиона, а в 2026 году — 1,69 миллиона легковых машин.