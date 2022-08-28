Назван самый опасный напиток для пожилых людей

Диетолог Гинзбург назвал алкоголь самым опасным напитком для пожилых людей

Диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург в беседе с «Москвой 24» назвал напиток, который представляет самую большую опасность для пожилых людей. По его словам, таковым является алкоголь.

Специалист подчеркнул, что спиртное ускоряет работу сердца, а также увеличивает его потребность в кислороде. Он пояснил, что у людей в пожилом возрасте часто наблюдается атеросклероз сердца, при котором употребление алкоголя приводит к резкому повышению риска сосудистых катастроф, в том числе инфарктов.

Врач рекомендует вместо спиртного и сахаросодержащих напитков употреблять зеленый чай, который помогает замедлить процессы старения, и ягодные морсы, в которых содержаться множество полезных веществ.

Ранее нарколог Юрий Сиволап назвал наиболее подверженные алкоголизму профессии. По его словам, чаще всего от алкогольной зависимости страдают люди, сильно загруженные работой, в частности врачи-анестезиологи.