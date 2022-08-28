ЦСКА вничью сыграл с Ростовом в матче РПЛ
ЦСКА вничью сыграл с «Ростовом» в матче РПЛ со счетом 0:0
Московский ЦСКА вничью сыграл с «Ростовом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 0:0. В добавленное время нападающий ЦСКА Адольфо Гайч не смог реализовать голевой момент.
После семи матчей ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата. В активе московской команды 14 очков. На счету «Ростова» 13 очков, клуб располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.
В следующем туре 4 сентября ЦСКА встретится с клубом «Крылья Советов» в Самаре. 5 сентября «Ростов» в гостях сыграет против «Торпедо».