Минобороны отчиталось о ликвидации 150 украинских военных в Славянске

Минобороны заявило, что ВКС России ликвидировали до 150 националистов в Славянске

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили пункты временной дислокации бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

Удары высокоточного оружия были нанесены в пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Российское ведомство отчиталось о ликвидации 150 украинских военных и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

23 августа ВКС России уже наносили удар по 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ в районе Славянска и Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Тогда сообщалось, что в результате атаки на данную и 81-ю аэромобильную бригады были уничтожены до 200 бойцов и 18 единиц военной техники противника.