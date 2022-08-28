Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны отчиталось о ликвидации 150 украинских военных в Славянске

Минобороны заявило, что ВКС России ликвидировали до 150 националистов в Славянске

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили пункты временной дислокации бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

Удары высокоточного оружия были нанесены в пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Российское ведомство отчиталось о ликвидации 150 украинских военных и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

Материалы по теме:
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022
«В тылу опаснее, чем на фронте» Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
29 июля 2022
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022

23 августа ВКС России уже наносили удар по 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ в районе Славянска и Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Тогда сообщалось, что в результате атаки на данную и 81-ю аэромобильную бригады были уничтожены до 200 бойцов и 18 единиц военной техники противника.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Боррель предупредил о серьезных вызовах для Евросоюза из-за санкций
ВКС России поразили предназначенный для ремонта вертолетов ВСУ завод в Запорожье
ВСУ в Артемовске потеряли больше 60 процентов личного состава
Шлеменко высказался о поражении за 21 секунду
Философ Дугин высказался о мотивах убийц его дочери
В Москве массово задержали владельцев элитных спорткаров
В Никополе уничтожено снабжающее украинских военных нефтехранилище
Минобороны заявило об обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Российские военные уничтожили до 100 украинских военных из центра резерва ВСУ
Минобороны отчиталось о ликвидации 150 украинских военных в Славянске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.