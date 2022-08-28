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Лавров заявил о незаконности признания Западом Косово

Глава МИД Лавров: Запад незаконно признал независимость Косово

Фото: Yuri Kochetkov / Pool / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Запад незаконно признал независимость Косово. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, в попытке сохранить доминирование Запад отметает международное право и навязывает всем «миропорядок, основанный на правилах». При этом, отметил дипломат, правила «выдумываются под конкретную "задачу"».

«Когда нужно, он готов признавать независимость, провозглашенную нелегитимно, без какого-либо референдума, в одностороннем порядке (как это было с Косово). Когда не нужно — открытый, наблюдавшийся многочисленными представителями гражданского общества западных и других стран референдум в Крыму объявляется незаконным», — пояснил Лавров.

В интервью министр также отметил, Запад без зазрения совести пытается заставить неприсоединившихся и все другие страны мира изменить свое мнение о России. «Их ломают через колено грубейшими методами. Не стесняются даже публичных высказываний о том, что если кто-то их не послушается, то будет нехорошо», — указал Лавров.

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Марина Совина
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