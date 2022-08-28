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Названа ошибка разведки США насчет планов России на Украине

National Interest сообщил, что разведка США ошибалась насчет планов России на Украине

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Разведка США не имела ясного представления насчет планов России на Украине, поэтому была вынуждена искусственно раздувать угрозу. Такую ошибку назвал журналист The National Interest Рамзи Мардини (Ramzy Mardini).

В материале сообщается, что предсказывались различные сценарии спецоперации, в том числе перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки. Все они основывались не на подтвержденных данных, а на предположениях о вероятности.

«Помимо начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не оправдались. Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», — отмечает Мардини.

По его мнению, подобная «упреждающая тактика» была дезинформацией, которая привела к формированию искаженного представления о политических целях и амбициях Москвы.

Ранее National Interest уличил власти США во вранье насчет ситуации на Украине. В статье отмечалось, что американская сторона раздувала исходящую от России «угрозу» с самого начала украинского конфликта.

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Марина Совина
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