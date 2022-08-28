National Interest сообщил, что разведка США ошибалась насчет планов России на Украине

Разведка США не имела ясного представления насчет планов России на Украине, поэтому была вынуждена искусственно раздувать угрозу. Такую ошибку назвал журналист The National Interest Рамзи Мардини (Ramzy Mardini).

В материале сообщается, что предсказывались различные сценарии спецоперации, в том числе перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки. Все они основывались не на подтвержденных данных, а на предположениях о вероятности.

«Помимо начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не оправдались. Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», — отмечает Мардини.

По его мнению, подобная «упреждающая тактика» была дезинформацией, которая привела к формированию искаженного представления о политических целях и амбициях Москвы.

Ранее National Interest уличил власти США во вранье насчет ситуации на Украине. В статье отмечалось, что американская сторона раздувала исходящую от России «угрозу» с самого начала украинского конфликта.

