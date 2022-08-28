В Совфеде ответили на просьбу из Молдавии о поставках российского газа
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу лидера оппозиционной партии Молдавии «Шор» Илана Шора, который выступил с просьбой возобновить поставки российского газа в страну. Об этом политик высказался в своем официальном Telegram-канале.
«Фактически субсидировать»
Пушков ответил на просьбу Шора о поставках газа из России и осудил поддержку властей Молдавии в таком ключе. Он напомнил, что на данный момент Кишинев не может вовремя осуществлять выплаты по топливу, а также вернуть долг. Член Совфеда добавил, что это означает, что Москва «должна фактически субсидировать» политику президента Молдавии Майи Санду.
Это выглядит странно, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к России. Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии?
По мнению сенатора, в ответ на поставки топлива Москва встретит только усиление прозападного курса Кишинева. «Ни благодарности, ни изменения политики от Санду ждать не приходится. Так надо ли нам финансировать такой курс?» — задумался он.
«Согреть дома»
27 августа глава молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил о готовности поехать в Россию для участия в переговорах по взаимовыгодному контракту на газ для республики. Он попросил российское правительство России и «Газпром» «согреть дома» и помочь Молдавии найти истинную независимость.
Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдову на условиях, которые не будут уничтожать нашу с вами независимость, унижать граждан нашей страны и калечить нашу экономику
Шор выразил уверенность в том, что Молдавия «может заключить взаимовыгодное соглашение с Газпромом».
Соглашения России и Молдавии
В октябре 2021-го года «Газпром» заключил с Кишиневом новый долгосрочный контракт, согласно которому закупочная цена пересматривается ежемесячно и рассчитывается с учетом актуальных рыночных котировок. Тарифы на топливо для граждан за последний год, по словам Майи Санду, выросли в шесть раз.
Сейчас Молдавия испытывает энергетический кризис из-за подорожания энергоносителей. Жители страны начали запасаться дровами перед зимой. Экс-глава страны Игорь Додон призвал улучшить отношения с Россией для вывода страны из кризиса.
Ситуация в Молдавии
28 июля правительство Молдавии продлило режим чрезвычайного положения до конца сентября из-за проведения специальной военной операции России на Украине. Впервые его ввели 24 февраля по той же причине.
Возможно, ни одна страна не пострадала так, как Молдавия, от роста цен и неопределенности в отношении поставок энергоресурсов.
1 августа в Молдавии заявили о подорожании российского газа до 1458,5 доллара США за тысячу кубометров. Цена в июле, согласно предварительной оценке, должна была достигнуть 980 долларов за тысячу кубометров.