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В Запорожье рассказали о переходе Нацгвардии Украины в российские подразделения

Рогов заявил, что в Запорожье Нацгвардия Украины переходит в российские подразделения

Фото: Oleksii Kovalov/ Globallookpress.com

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, охранявшие Запорожскую атомную электростанцию, переходят на службу в российские подразделения и получают российское гражданство. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Радио «Комсомольская правда».

По его словам, значительная часть украинских военных осталась верна присяге и народу, живущему в Энергодаре. «Большинство этих ребят уже получили российское гражданство или находятся в процессе его получения. Планируют или уже начали непосредственно служить в российских подразделениях», — указал Рогов.

Он также сообщил, что жители Запорожской области направили открытое письмо руководству МАГАТЭ в связи с регулярными обстрелами ЗАЭС, его подписали несколько тысяч человек.

Ранее Рогов рассказал, что в настоящее время работают два энергоблока Запорожской атомной электростанции. «Электричество уходит как на правый [в сторону Украины], так и на левый берег Днепра», — сказал он.

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Марина Совина
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