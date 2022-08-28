УФСИН не выявило нарушений избранной меры пресечения в пробежке Ройзмана

Свердловское УФСИН заявило, что не считает пробежку Ройзмана нарушением меры пресечения

Свердловское управление ФСИН не выявило нарушений решения суда о запрете определенных действий, наложенного на экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, после его пробежки в одном из районов города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из представителей ведомства.

Речь идет об инциденте, когда политик решил выехать за пределы Октябрьского района Екатеринбурга для спортивной тренировки. Правоохранители сочли его действия нарушением избранной судом меры пресечения о запрете на посещение публичных мест и захотели вынести соответствующее предупреждение.

«Нарушений с его стороны не было, там были моменты, связанные с работой установленного технического устройства. Техника показала, что он был за пределами Екатеринбурга, хотя ему не запрещено это делать, ему можно ездить по всей России. Не было понятно, где он был, и инспекторы уточнили. Он дал пояснения, и вопросов больше нет», — рассказал собеседник агентства.

24 августа Ройзман был задержан на 48 часов по делу о дискредитации ВС России. По данным следствия, он опубликовал в сети видеоролик с дискредитирующим российскую армию содержанием. Прежде он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Позже экс-мэра освободили из зала суда, запретив ему пользоваться интернетом и общаться со свидетелями, а также посещать публичные места.