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В российском регионе локализовали крупный лесной пожар

На севере Ростовской области локализовали крупный лесной пожар

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Крупный лесной пожар на севере Ростовской области локализован на площади 269 гектаров, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, пишет ТАСС.

Возгорание было зафиксировано на территории Верхнедонского лесничества.

28 августа сообщалось, что к тушению пожара привлечены два вертолета Ми-8 МЧС и Минобороны, 285 человек, а также задействовано 90 единиц техники.

За прошедшие сутки лесопожарные службы в России потушили 70 природных пожаров. По данным диспетчерских служб, площадь возгораний составила 56 338 гектаров в 29 регионах страны.

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Евгения Куликова
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