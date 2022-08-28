В российском регионе локализовали крупный лесной пожар

На севере Ростовской области локализовали крупный лесной пожар

Крупный лесной пожар на севере Ростовской области локализован на площади 269 гектаров, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, пишет ТАСС.

Возгорание было зафиксировано на территории Верхнедонского лесничества.

28 августа сообщалось, что к тушению пожара привлечены два вертолета Ми-8 МЧС и Минобороны, 285 человек, а также задействовано 90 единиц техники.

За прошедшие сутки лесопожарные службы в России потушили 70 природных пожаров. По данным диспетчерских служб, площадь возгораний составила 56 338 гектаров в 29 регионах страны.