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В США высказались о третьей мировой войне из-за Украины

National Interest: США боятся Армагеддона и не будут рисковать против России на Украине

Фото: Alex Chan / Globallookpress.com

Конфликт на Украине не приведет к третьей мировой войне, заявил, профессор политологии в Университете Мэри Вашингтон, аналитик американского журнала The National Interest (NI) Джейсон В. Дэвидсон (Jason W. Davidson).

Многие боятся того, что политика президента США Джо Байдена на Украине скатывается в «спираль эскалации», которая в конечном итоге может привести к мировой войне, пишет автор. Эксперт сравнил нынешнюю ситуацию с периодом Первой и Второй мировых войн и нашел повод для оптимизма. По его словам, в XX веке растущее восприятие угрозы подтолкнуло Соединенные Штаты к участию в конфликте.

«Единственное, что преодолело нежелание политиков оплачивать расходы, связанные с вступлением в войну, — это растущее понимание того, что имперская Германия и нацистская Германия представляли угрозу интересам США», — высказался политолог.

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По мнению эксперта, на Украине Москва не предпринимала никаких значительных действий, угрожающих интересам США, поэтому у Соединенных Штатов нет причин рисковать. Он уверен, что США не будут действовать против России на Украине.

«Сегодня война с Россией обещает не просто бойню, но и Армагеддон, а это требует чрезвычайного уровня осторожности, что, как мы видим, проявляется в реальной озабоченности американской общественности и Конгресса риском войны с Россией», — добавил он.

По мнению Дэвидсона, американская сторона должна оказывать давление на Украину, чтобы она не использовала западную военную помощь способами, которые могут спровоцировать эскалацию конфликта.

Ранее в Нацразведке США заявили, что не видят «переговорного пути» для урегулирования конфликта на Украине.

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Марина Совина
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