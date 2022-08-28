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Семи кораблям с зерном разрешили выход с Украины по продуктовой сделке

СКЦ разрешил выход семи кораблей из украинских портов в рамках продуктовой сделки

Фото: Jacob Schröter/ Globallookpress.com

Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил выход семи кораблей из портов Украины в рамках продуктовой сделки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совместный координационный центр сегодня санкционировал движение семи судов, перевозящих в общей сложности 210 294 тонн зерна и пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы», — заявили в СКЦ.

Судно Invincible II перевезет из Черноморска в Китай 49 500 тонн ячменя, Anastasia доставит 3,8 тонны пшеницы в Турцию. Из порта Южный корабль Silver Lady доставит в Италию 39 494 тонн кукурузы, а Melina повезет в Румынию 27,5 тонн. Из Одессы судно FPMC B 201 выйдет в Египет с 33 тоннами пшеницы, Aeolos — в Роттердам с 30 тысячами тонн кукурузы, Sofie Bulker — в Испанию с 27 тоннами ячменя.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, которые вывозят зерно.

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Марина Совина
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