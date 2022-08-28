На Украине решили демонтировать аллею Героев Советского Союза

В Борисполе Киевской области демонтируют аллею Героев Советского Союза

В Борисполе Киевской области в рамках «декоммунизации и дерусификации» демонтируют аллею Героев Советского Союза. Об этом в Telegram сообщает телеканал ТСН.

Бюсты героев перенесут в Мемориал Славы в Кнышовом мемориально-парковом комплексе в Борисполе.

Ранее Министерство культуры Украины в своем Telegram-канале поделилось планами создать совещательный орган, задачами которого будут являться декоммунизация и дерусификация страны.

В ведомстве подчеркнули, что данные процессы должны «проходить цивилизованно». Органы местного самоуправления будут обговаривать с жителями вопросы о демонтаже или переносе памятников, а также других объектов советского прошлого.