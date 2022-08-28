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На Украине решили демонтировать аллею Героев Советского Союза

В Борисполе Киевской области демонтируют аллею Героев Советского Союза

Фото: Sheigetz / Wikimedia Commons

В Борисполе Киевской области в рамках «декоммунизации и дерусификации» демонтируют аллею Героев Советского Союза. Об этом в Telegram сообщает телеканал ТСН.

Бюсты героев перенесут в Мемориал Славы в Кнышовом мемориально-парковом комплексе в Борисполе.

Ранее Министерство культуры Украины в своем Telegram-канале поделилось планами создать совещательный орган, задачами которого будут являться декоммунизация и дерусификация страны.

В ведомстве подчеркнули, что данные процессы должны «проходить цивилизованно». Органы местного самоуправления будут обговаривать с жителями вопросы о демонтаже или переносе памятников, а также других объектов советского прошлого.

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Виктория Кондратьева
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