В МЧС напомнили о действиях после нападения бездомных собак

МЧС напомнило, что после нападения бездомных собак нужно обратиться в травмпункт и полицию

МЧС России напомнило о действиях, которые необходимо предпринять после нападения бездомных собак. Прежде всего нужно обратиться в травмпункт, а затем в полицию. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

«Обязательно обратитесь в ближайший травмпункт для получения квалифицированной медицинской помощи. Поставьте в известность полиции и санитарные службы, указав, по возможности, точный адрес места происшествия и владельца собаки», — пояснили в министерстве.

Также рекомендуется выяснить у хозяина, поставлены ли животному прививки от бешенства. Если же к нападению готовится стая бродячих псов, нужно остановить их командами «Фу!», «Стоять!», при этом медленно отступать к укрытию, например, забору или дому, спиной, и звать на помощь, указали в МЧС.

Если же собака укусила, рану по возможности следует промыть перекисью водорода или большим количеством воды, смазать йодом и наложить чистую повязку, добавили в ведомстве.

Ранее ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, что защититься от бродячих собак помогут угрозы смерти. По его словам, агрессивных животных может отпугнуть палка или камень. При этом ветеринар предупредил, что попытка бегства может спровоцировать собак на преследование.