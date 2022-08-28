Тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о планах на Роналду

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что рассчитывает на Криштиану Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о планах на португальского нападающего клуба Криштиану Роналду. Об этом сообщает Sky Sports.

Нидерландский специалист исключил, что матч против «Саутгемптона» стал последним для португальца в составе «Юнайтед». Наставник «красных дьяволов», подчеркнул, что клуб рассчитывает на форварда. Тен Хаг выразил надежду, что 37-летний Роналду не станет покидать клуб.

15 августа сообщалось, что тен Хаг поменял отношение к Роналду. Специалист якобы оказался не против ухода португальца из МЮ.

В июле стало известно, что Роналду выразил готовность покинуть МЮ. СМИ приписывали интерес к нападающему со стороны «Наполи», «Челси», мадридского «Атлетико» и лиссабонского «Спортинга». В испанском и португальском клубах опровергли эту информацию.