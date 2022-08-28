Еще трем суднам с продольствием разрешили выход с Украины

СКЦ согласовал выход из портов Украины трем суднам в рамках продуктовой сделки

Совместный координационный центр (СКЦ) согласовал выход трем суднам с продовольствием из портов Украины в рамках продуктовой сделки. Об этом пишет РИА Новости.

«Совместный координационный центр санкционировал сегодня выход трех судов, перевозящих в общей сложности 72 985 тонн зерна и пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы», — сообщили в центре.

Судно KARTERIA перевезет из порта Южный в Турцию 37 500 тонн пшеницы, которую закупила Всемирная продовольственная программа. После прибытия в пункт назначения, зерно будете перемолото в муку и отправится в Йемен. Из Одессы выйдут корабли PEACE M и ASH BALTIC, один из которых доставит 24 485 тонн кукурузы в Румынию, а другой направится в Египет с 11 000 тоннами кукурузы.

Также сообщается о задержке отплытия корабля ANASTASIA, которое должно было отправиться из Черноморска в Турцию с 3,8 тонн пшеницы 28 августа. Его выход был перенесен на 29 августа. «По состоянию на 28 августа общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 1 249 780 тонн. Всего на данный момент разрешено 114 рейсов (62 входящих и 52 исходящих)», — отметили в СКЦ.

Соглашение по экспорту зерна через Черное море было подписано Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля в Стамбуле. Согласно документу, Россия и Украина не могут наносить удары по судам, вывозящим продовольствие.