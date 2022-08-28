Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Сподара

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией страны Ярослава Сподара. Указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в документе. Причины отстранения Сподара с поста не сообщаются.

Ярослав Сподар занимал должность замкомандующего Нацгвардией с 2014 года.

28 августа Владимир Зеленский провел секретное совещание с представителями сферы безопасности. На встрече присутствовали представители Вооруженных сил, разведывательных органов, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и других сил обороны. Речь шла об обстановке на фронте, а также о потребностях армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины.