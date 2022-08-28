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Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Сподара
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией страны Ярослава Сподара. Указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины», — говорится в документе. Причины отстранения Сподара с поста не сообщаются.

Ярослав Сподар занимал должность замкомандующего Нацгвардией с 2014 года.

28 августа Владимир Зеленский провел секретное совещание с представителями сферы безопасности. На встрече присутствовали представители Вооруженных сил, разведывательных органов, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и других сил обороны. Речь шла об обстановке на фронте, а также о потребностях армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины.

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Марина Совина
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