Пугачева прокомментировала возвращение в Россию

Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева заявила, что проходила лечение во время отпуска

Вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что во время пятимесячного отсутствия она проходила лечение в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости.

«У вас прямо возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко», — сказала артистка, уточнив, что приехала «уже давно». Также Пугачева добавила, что не планирует выступлений.

Ранее Пугачева рассказала о своих планах на будущее. «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — заявила она.

5 августа стало известно, что Пугачева приобрела барокамеру для улучшения состояния здоровья. Аппарат, под воздействием давления которого клетки организма усваивают кислород в несколько раз быстрее, исполнительница купила за три миллиона рублей и заказала доставку в Израиль, где проживала на протяжении нескольких месяцев с начала спецоперации на Украине.

