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Алла Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей

StarHit: Алла Пугачева приобрела барокамеру за три миллиона рублей для улучшения здоровья

Фото: Vadim Tarakanov / globallookpress.com

Российская эстрадная певица Алла Пугачева приобрела барокамеру для улучшения состояния здоровья. Об этом сообщает StarHit.

Аппарат, под воздействием давления которого клетки организма усваивают кислород в несколько раз быстрее, исполнительница купила за три миллиона рублей и заказала доставку в Израиль, где проживала на протяжении нескольких месяцев с начала спецоперации на Украине.

На момент оформления заказа звезда находилась в Кесарии, однако позже вместе с семьей арендовала виллу в Латвии, из-за чего так и не смогла получить медицинскую технику весом 200 килограммов.

«Так как в графе "заказчик" в договоре указана сама Алла Борисовна, то она должна лично принимать барокамеру. Но в какой-то момент, когда стало понятно, что с международной доставкой начались проблемы, ее менеджер перестала брать трубки. Вот и получилось в итоге так, что капсула оплачена, но до сих пор ждет свою владелицу на складе. Может, в сентябре, наконец, заберет, если вернется в Россию», — сообщил представитель компании-продавца.

Ранее россияне составили рейтинг самых влиятельных музыкантов страны, в котором впервые за несколько лет Пугачева не получила первого места.

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Анастасия Астахова
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