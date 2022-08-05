Алла Пугачева купила барокамеру за три миллиона рублей

StarHit: Алла Пугачева приобрела барокамеру за три миллиона рублей для улучшения здоровья

Российская эстрадная певица Алла Пугачева приобрела барокамеру для улучшения состояния здоровья. Об этом сообщает StarHit.

Аппарат, под воздействием давления которого клетки организма усваивают кислород в несколько раз быстрее, исполнительница купила за три миллиона рублей и заказала доставку в Израиль, где проживала на протяжении нескольких месяцев с начала спецоперации на Украине.

На момент оформления заказа звезда находилась в Кесарии, однако позже вместе с семьей арендовала виллу в Латвии, из-за чего так и не смогла получить медицинскую технику весом 200 килограммов.

«Так как в графе "заказчик" в договоре указана сама Алла Борисовна, то она должна лично принимать барокамеру. Но в какой-то момент, когда стало понятно, что с международной доставкой начались проблемы, ее менеджер перестала брать трубки. Вот и получилось в итоге так, что капсула оплачена, но до сих пор ждет свою владелицу на складе. Может, в сентябре, наконец, заберет, если вернется в Россию», — сообщил представитель компании-продавца.

Ранее россияне составили рейтинг самых влиятельных музыкантов страны, в котором впервые за несколько лет Пугачева не получила первого места.