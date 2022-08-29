В Приморье открылся фестиваль русского исследователя Дальнего Востока

Во Владивостоке с 29 августа по 3 сентября пройдет фестиваль «Арсеньев WEEK»

Во Владивостоке открылся городской культурный фестиваль «Арсеньев WEEK», посвященный русскому путешественнику и исследователю Дальнего Востока Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву. Об этом пишет ТАСС.

В 2022 году фестиваль пройдет с 29 августа по 3 сентября, в преддверии юбилея со дня рождения Владимира Арсеньева, который отмечается 10 сентября. Праздничную неделю открыла выставка приморских художников «Арсеньевские походы» — специально для этого проекта живописцы прошли маршрутами великого путешественника и написали более 30 этюдов.

В рамках «Арсеньев WEEK» будут проведены познавательные программы для детей, лекции, мастер-классы, кинопоказы, дегустации тематических блюд и напитков, экскурсии по Дому путешественника Арсеньева и по арсеньевским местам. Фестиваль завершится 4 сентября городским праздником, который пройдет на улице Светланской.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке в честь начала учебного года и международного форума по сохранению популяции амурского тигра 4 сентября проведут фестиваль «Я, мы, тигр». Помимо живых выступлений музыкальных исполнителей, гостям города и местным жителям обещают праздничный фейерверк, зону фуд-корта, площадки для лекций и бассейн с роботами.