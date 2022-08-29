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В Курганской области пройдет фестиваль авторской песни

Со 2 по 4 сентября в Курганской области пройдет фестиваль Бардовские костры

Фото: Gary Meulemans / Unsplash

В Курганской области со 2 по 4 сентября на фестивале авторской песни «Бардовские костры» соберутся российские композиторы из регионов Уральского федерального округа, России и зарубежья. Об этом пишет ТАСС.

Мероприятие пройдет на традиционной фестивальной поляне рядом с санаторно-оздоровительным комплексом «Романтика», на левом берегу реки Утяк организаторы разобьют палаточный лагерь.

Отмечается, что на фестиваль приедут известные российские барды: автор гимна Грушинского фестиваля Андрей Козловский, челябинский гитарист Сергей Григорьев, двукратный лауреат Грушинского фестиваля авторской песни Вячеслав Ковалев из Санкт-Петербурга, автор-исполнитель Анатолий Киреев и лауреат более тридцати фестивалей авторской песни в номинации «Поэзия» Владимир Кузьмичев из Уфы.

В 2022 году «Бардовские костры» впервые объединят с туристическим слетом молодых семей Курганской области — зрителей ждет конкурс семейной песни, мастер-класс по изготовлению национальных блюд, игры и экологический флешмоб. Также 4 сентября в рамках фестиваля в Курганской областной филармонии состоится концерт народного артиста России Олега Митяева.

Ранее в августе сообщалось, что в Кабардино-Балкарии открылся музыкальный фестиваль «Кавказ Мьюзик Фест». Помимо номеров исполнителей гости фестиваля смотрели короткие видеорассказы о кавказской республике.

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Дарья Рыбак
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