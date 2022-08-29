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Латвия расторгнет договор с Белоруссией о приграничном сотрудничестве

Латвия намерена расторгнуть соглашение с Белоруссией о приграничном сотрудничестве

Фото: Janis Laizans / Reuters

Латвия намерена в одностороннем порядке расторгнуть соглашение с Белоруссией о пограничном сотрудничестве. Об этом сообщает сообщает LETA со ссылкой на министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

Решение о расторжении договора в министерстве объяснили тем, что Белоруссия поддерживает российскую спецоперацию на Украине, тем самым нарушая свои обязательства перед международным сообществом.

Также подчеркивается, что срок действия соглашения истекает 9 июля 2023 года, поэтому его временная приостановка может создать юридически двусмысленную ситуацию. Вопрос уже включен в повестку правительства.

Соглашение было подписано и вступило в силу в 1998 году, после этого автоматически продлевалось, так как ни одна из сторон не заявила о желании его расторгнуть.

В свою очередь, в Литве построили забор на границе с Белоруссией. По длине ограждения планируют поставить видеокамеры, а также установить дополнительную линию из колючей проволоки.

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Татьяна Антоненко
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