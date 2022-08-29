Байдена обвинили в жестоком предательстве американских военных

В Конгрессе США обвинили Байдена в предательстве ветеранов Афганистана

Президент США Джо Байден жестоко предал американских военных, принимавших участие в боевых операциях в Афганистане. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявил ветеран боевых действий в Афганистане, конгрессмен Брайан Мост.

«Двенадцать лет назад я потерял ноги в Кандагаре, последнем оплоте "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру») перед его падением в 2001 году. Год назад мне пришлось наблюдать, как талибы маршируют по тому же месту с американской военной техникой», — написал политик.

Мост назвал вывод американских войск из Афганистана катастрофическим отступлением, которое стало предательством для всех военнослужащих.

Ранее член американского Конгресса Мэри Миллер заявила, что ответственность за плохо организованный вывод американских войск из Афганистана, повлекший гибель 13 американских военных, лежит на Джо Байдене. Она назвала президентство Байдена крупнейшим провалом национальной безопасности в истории страны.