Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байдена обвинили в жестоком предательстве американских военных

В Конгрессе США обвинили Байдена в предательстве ветеранов Афганистана
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден жестоко предал американских военных, принимавших участие в боевых операциях в Афганистане. Об этом в своем аккаунте в Twitter заявил ветеран боевых действий в Афганистане, конгрессмен Брайан Мост.

«Двенадцать лет назад я потерял ноги в Кандагаре, последнем оплоте "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру») перед его падением в 2001 году. Год назад мне пришлось наблюдать, как талибы маршируют по тому же месту с американской военной техникой», — написал политик.

Материалы по теме:
Опиумные плантации и лагеря для наркоманов. Как талибы загнали миллионы афганцев в героиновое рабство
Опиумные плантации и лагеря для наркоманов.Как талибы загнали миллионы афганцев в героиновое рабство
15 августа 2022
«Мою страну продали террористам» Истории афганцев, покинувших родину после прихода талибов
«Мою страну продали террористам»Истории афганцев, покинувших родину после прихода талибов
20 августа 2022

Мост назвал вывод американских войск из Афганистана катастрофическим отступлением, которое стало предательством для всех военнослужащих.

Ранее член американского Конгресса Мэри Миллер заявила, что ответственность за плохо организованный вывод американских войск из Афганистана, повлекший гибель 13 американских военных, лежит на Джо Байдене. Она назвала президентство Байдена крупнейшим провалом национальной безопасности в истории страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о новых атаках ВСУ на ЗАЭС
Перечислены стойкие перед непогодой прически
Стали известны сроки инспекции МАГАТЭ на Запорожской АЭС
В ЛНР обнаружили схрон с оружием в греко-католической церкви
В Литве построили забор на границе с Белоруссией
В Германии объяснили рост цен на газ
Депп появился на премии в виде голограммы астронавта и попросил подработку
Российский подросток принял боевую гранату за учебную и подорвался на ней
Звезда Comedy Woman оценила перспективы эмиграции из России
Россиян предупредили о риске потерять недвижимость в европейской стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.