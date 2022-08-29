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Назван срок поставки сверхзвуковых ракет «Брамос» Филиппинам

BrahMos: поставки российских сверхзвуковых ракет «Брамос» Филиппинам начнутся в 2023 году

Фото: Reuters

В 2023 году начнутся первые поставки сверхзвуковых крылатых ракет «Брамос» Филиппинам. Такой срок назвал содиректор российско-индийского совместного предприятия BrahMos Александр Максичев в интервью РИА Новости.

«Это будут ракеты для береговой обороны, береговой ракетный комплекс», — отметил он. По данным агентства, всего планируется поставка трех батарей — шести пусковых установок и ракет.

Отмечается, что это первый экспортный контракт компании, его заключили в январе 2022 года. Стоимость сделки составила 375 миллионов долларов.

Ранее глава «Брамос аэроспейс», которое производит ракеты BrahMos, Атул Динкар Ране сообщил, что западные антироссийские санкции не повлияли на работу российско-индийского совместного предприятия. По его словам, он не видит проблем с производством ракет BrahMos «в ближайшие 15 лет».

В мае Индия впервые провела испытания улучшенной крылатой ракеты увеличенной дальности BrahMos с многоцелевого истребителя Су-30МКИ.

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Марина Совина
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