Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Глава «Брамос аэроспейс» рассказал о производстве ракет в условиях санкций

Глава «Брамос аэроспейс» Ране сообщил о возможности производить ракеты в условиях санкций

Фото: B Mathur / Reuters

Западные антироссийские санкции не повлияли на работу российско-индийского совместного предприятия «Брамос аэроспейс», которое производит ракеты BrahMos. О возможности производить боеприпасы в условиях санкций ТАСС сообщил управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране.

«Санкции против России не повлияли на нас. Никаких трудностей не возникло. Вы знаете, всегда есть какие-то помехи, мешающие набирать скорость. Но мы смогли справиться со всеми этими помехами», — сообщил он.

Материалы по теме:
Новая гонка вооружений Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
Новая гонка вооруженийПутин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
23 августа 2019
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

Ране отметил, что вопрос оплаты решили до введения западных санкций, которые касались ограничений по оплате в долларах. «Не забывайте, что США и Запад ввели санкции давно, после Крыма. "Брамос" разобрался со всеми возникшими трудностями», — подчеркнул он.

По словам главы компании, он не видит проблем с производством ракет BrahMos «в ближайшие 15 лет».

В мае Индия впервые провела испытания улучшенной крылатой ракеты увеличенной дальности BrahMos с многоцелевого истребителя Су-30МКИ.

В феврале 2021 года в публикации The Drive предположили, что перспективная ракета для Су-57 может быть основана на российско-индийской ракете BrahMos-II.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Авианосная группа США направилась в акваторию Тайваня
Блогерша осталась с обездвиженными губами после неудачных инъекций ботокса
Врач посоветовала россиянам есть салат вместо моркови для здоровья глаз
Совративший 15-летнюю российскую школьницу экс-депутат объяснился
Мужчина устроил потоп в Храме Христа Спасителя в Москве
Легионер клуба КХЛ оправдался на родине за выступления в России
Курс рубля резко вырос
Автор песен «Ласкового мая» передал права на хиты вдове Юрия Шатунова
Глава «Брамос аэроспейс» рассказал о производстве ракет в условиях санкций
Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о штурме Углегорской ТЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.