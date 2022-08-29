Стало известно о планах «Брамоса» поставлять ракеты армии России

Содиректор «Брамос» Максичев заявил, что компания готова поставлять ракеты ВС России

Российско-индийское предприятие «Брамос» запланировало поставку ракет Вооруженным силам России. Об этом РИА Новости заявил содиректор компании «Брамос» с российской стороны Александр Максичев.

Максичев рассказал о готовности компании выполнить подобный заказ. «В сегодняшних условиях ракеты "Брамос" были бы очень полезны российской армии», — подчеркнул представитель предприятия.

Также стало известно, что поставки российских сверхзвуковых ракет «Брамос» Филиппинам начнутся в 2023 году. «Это будут ракеты для береговой обороны, береговой ракетный комплекс», — заметил представитель компании. Стоимость сделки составила 375 миллионов долларов.

В начале августа сообщалось, что новая версия ракеты «Брамос» может получить возможности гиперзвуковой ракеты «Циркон». Ракету будут производить только для Индии и России.