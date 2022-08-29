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Чиновник погиб при тушении природного пожара в российском регионе

Чиновник погиб и еще трое пострадали при тушении природного пожара под Волгоградом

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

Один чиновник погиб и еще трое пострадали при тушении природного пожара в Иловлинском районе Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК по российскому региону.

По данным следователей, начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций вместе с тремя другими сотрудниками администрации выехал с цистерной воды к месту степного пожара.

Огонь окружил автомобиль, и чиновник с помощниками принял решение оставить машину и эвакуироваться. Для спасения группе чиновников пришлось прорываться через огонь — троим это удалось, и позже их госпитализировали, а глава отдела получил ожоги, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в другом российском регионе — Рязанской области — ввели режим ЧС из-за мощных пожаров. Также глава Минприроды России Александр Козлов пояснил, что часть из них произошла из-за поджогов. Пожары под Рязанью столь масштабны, что дым от них добрался до Москвы и Подмосковья — местные жители начали жаловаться на запах гари.

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Валерий Розенберг
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