Женщина забыла собственное имя из-за спрятавшейся дома плесени

NYP: у австралийки развилось ингаляционное слабоумие из-за плесени

Из-за плесени, спрятавшейся дома, у на 37-летней тот момент австралийки Эми Скилтон развилось так называемое ингаляционное слабоумие. На историю женщины, которая забыла собственное имя, обратило внимание издание NYP.

В 2016 году Скилтон с мужем переехала в новый дом и через пару месяцев почувствовала себя плохо. Она жаловалась на разнообразные виды аллергии и усталость, неожиданно набрала десять килограммов, а также заметила, что стала гораздо хуже соображать. Невролог диагностировал у нее ингаляционный вид болезни Альцгеймера. Из-за развивающегося слабоумия австралийка забывала, как одеваться, где она припарковала свой мотороллер, не понимала, что нужно писать в документах там, где положено указать свое имя.

Врачи не могли найти причину болезни, пока сама женщина не увидела в социальных сетях пост об образовавшейся из-за протечки плесени, пагубно повлиявшей на здоровье мужа ее подруги. Тогда австралийка вспомнила, что в гараже под ее собственным домом тоже есть протечка. Вызванный по ее просьбе строительный биолог подтвердил, что из-за протечки в доме заплесневели ковры и матрас, на котором спала женщина. Сделанный тогда же генетический тест подтвердил, что Скилтон обладает повышенной чувствительностью к токсинам плесени.

В случившемся она винит риелторскую компанию, которая якобы долгие месяцы знала о проблеме. Сейчас Эми Скилтон 42 года, она переехала в новый дом, восстановилась после болезни и стала специалистом по плесени.

Ранее жительница Великобритании рассказала о необычных симптомах опасной болезни, которые наблюдались у ее мужа. Ему мерещились маленькие животные, собаки и дети.