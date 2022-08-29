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Число пострадавших при обстреле в Энергодаре увеличилось

Число пострадавших при обстреле в Энергодаре увеличилось до 9, двое в тяжелом состоянии

Кадр: Telegram-канал Владимира Рогова

Число пострадавших при обстреле в Энергодаре увеличилось до 9 человек. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram.

Как рассказал Балицкий, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.« У мужчины сложная травма ноги, у женщины ранение груди, пневмоторакс. За их жизнь борются медики», — написал он.

Помимо этого, осколками были повреждены около 40 автомобилей, 25 машин сгорело, также в квартирах выбиты оконные рамы и стекла.

Об ударе по жилым кварталам Энергодара со стороны ВСУ стало известно ранее 28 августа. Впоследствии выяснилось, что по городу было выпущено четыре снаряда.

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Марина Совина
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