Эстония задумала запретить россиянам покупать недвижимость в стране

Глава МВД Ляэнеметс: Эстония готовит закон о запрете россиянам покупать недвижимость

Министерство внутренних дел (МВД) Эстонии готовит закон, ограничивающий право российских граждан приобретать недвижимость в республике. Об этом глава ведомства Лаури Ляэнеметс сообщил изданию Postimees, передает РИА Новости.

«Это один из проектов, который и раньше находился в министерстве в качестве предложения, но для него у министерства не хватало политической воли​​​. Я поставил перед министерством задачу начать подготовку проекта закона об ограничении права граждан РФ покупать недвижимость в Эстонии», — заявил глава МВД.

Он не стал раскрывать детали нового закона, отметив, что на данный момент ведомство анализирует ситуацию. «Будет проведен анализ, и на его основе предложено решение. Мы пока не можем комментировать, на кого и как это окажет влияние. Это займет время», — указал он.

В августе вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар заявил о том, что россияне рискуют потерять недвижимость в стране из-за санкций. Политик отметил, что, если у собственника из-за санкций появятся долги в стране, это может привести в потере недвижимости. При этом россияне больше не могут оплачивать коммунальные счета, так как эстонские банки перестали принимать платежи из России.