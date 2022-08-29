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Энергокризис в Европе привел к разочарованию в евро

Financial Times: ставки инвесторов на ослабление евро достигли максимума с 2020 года

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Ставки инвесторов на ослабление евро достигли максимальных значений с 2020 года. К разочарованию в европейской валюте привел разгорающийся энергокризис и рост цен на природный газ. Как сообщает Financial Times, трейдеры опасаются грядущей рецессии и считают доллар «безопасной гаванью».

Данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) свидетельствуют о том, что за неделю, закончившуюся 23 августа, спекулянты открыли чистые короткие позиции по евро — способ сделать ставку на то, что валюта упадет в цене, — на 44,1 тысячи контрактов по сравнению с 42,8 тысячи за предыдущие семь дней.

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При этом, курс евро к доллару упал более чем на 14 процентов с начала текущего года и на прошлой неделе обновил 20-летний минимум на фоне скачка цен на газ. Как заметил валютный аналитик TD Securities Марк МакКормик, ключевым двигателем стоимости евро в следующие пару недель будут новости, касающиеся газопровода «Северный поток» и цен на газ.

В понедельник, 29 августа, цена фьючерса на электричество с поставкой на год вперед в Германии установила рекорд на уровне 1050 евро (993 доллара) за мегаватт-час. Иными словами стоимость контракта, который считается бенчмарком для европейского рынка, стала самой высокой за всю историю наблюдений.

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Платон Щукин
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