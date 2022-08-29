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ФРС США обрушила европейские рынки

CNBC: готовность ФРС США повышать ставку обрушила европейские рынки

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Недавнее заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о готовности и дальше ужесточать денежно-кредитную политику обрушило европейские рынки. На торгах в понедельник, 29 августа, все секторы и основные биржи ушли в минус, а акции технологических компаний потеряли почти 1,7 процента, сообщает CNBC.

Немецкий индекс DAX упал более чем на 1,1 процента, примерно столько же потерял французский индекс CAC 40, а итальянский FTSE MIB упал примерно на 1 процент.

Изменения на рынках происходят после того, как инвесторы переваривают комментарии Пауэлла на конференции ведущих центральных банков. Он объявил, что ФРС готова и дальше повышать процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию. При этом ставка, по его словам, должна достичь уровня, ограничивающего экономическую активность, и оставаться на нем некоторое время, чтобы темпы роста потребительских цен замедлились.

На этом фоне доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла на восемь базисных пунктов — до 3,48 процента (максимум с кануна кризиса 2008-го), на столько же увеличилась доходность десятилетних ценных бумаг — до 3,13 процента. Кроме того, доходность десятилетних облигаций Австралии подскочила на 14 базисных пунктов, до 3,72 процента, а в Новой Зеландии — на 10 базисных пунктов, до 3,98 процента.

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Платон Щукин
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