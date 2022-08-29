Россиянке отказали в аренде квартиры в Грузии после вопроса о спецоперации

Россиянка рассказала об отказе в сдаче квартиры в Батуми из-за ее отношения к спецоперации

Российской туристке отказали в сдаче квартиры в Грузии после вопроса о ее отношении к спецоперации РФ на Украине. Своей историей она поделилась с порталом TourDom.

Россиянка Наталья рассказала, что при попытке забронировать жилье в Батуми у нее возникли проблемы — на почту пришло письмо, в котором хозяйка жилья грозила аннулировать бронь, поскольку она не получила оплату.

Наталья написала арендодателю с просьбой не отменять бронь, так как российской картой квартиру оплатить невозможно. Девушка также предложила рассчитаться при заезде. «В ответ я получила вопрос о моем отношении к СВО, — рассказывает путешественница. — После ответа, что аренда жилья не имеет отношения к ситуации на мировой арене, я получила порцию негатива».

По словам россиянки, владелица жилья также отправляла нецензурные сообщения, но после прочтения удалила их, а затем и вовсе заблокировала туристку во всех мессенджерах.

Позже путешественница попыталась арендовать другую квартиру. Однако она получила ответ, что гостей из России там не принимают. В итоге забронировать жилье туристка смогла только с четвертого раза, причем арендодателем оказался украинец.

Владелец сообщил Наталье, что большинство жителей Батуми относятся к гражданам РФ негативно. При этом он заявил, что сам равнодушен к политическим предпочтениям как одной, так и другой стороны.

Ранее в августе россияне столкнулись с обманом при самостоятельном бронировании жилья в Грузии. Туристы рассказали, что при заселении в гостевой дом в Аджарии пообщались с его хозяйкой, которая озвучила им стоимость аренды. Однако на следующий день туристы встретили владельца жилья и цена проживания увеличилась примерно на треть.