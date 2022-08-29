Россияне массово задумались о смене работы

«Ведомости»: число желающих сменить работу россиян выросло до 85% за последние полгода

Число россиян, захотевших сменить место работы, за последние полгода значительно выросло. Согласно проведенному сервисами hh.ru и Skypro исследованию, на которое ссылаются «Ведомости», в первой половине 2022 года хотя бы один раз о переквалификации задумывались 85 процентов россиян, что на 34 процентных пункта больше, чем в конце 2020 года.

В массовом опросе участвовали 4299 работников, из которых у 27 процентов идея сменить профессию появилась при получении зарплаты. Почти половина респондентов (48 процентов) зарабатывают до 50 тысяч рублей в месяц, только у 3 процентов желающих поменять работу доход выше 200 тысяч рублей в месяц.

Также почти половина опрошенных сотрудников (43 процента) думали о переходе в IT. Поводом выбрать именно эту сферу респонденты называли высокие зарплаты программистов. Около 66 процентов опрошенных россиян заявили, что готовы к меньшему заработку ради получения первого опыта работы в IT. Помимо этой сферы, россияне также считают перспективной работу в телекоммуникациях, администрации (12 процентов), искусстве, СМИ и развлечениях (12 процентов), маркетинге, рекламе и PR (8 процентов), а также на государственной службе (9 процентов).

Однако число вакансий в этих отраслях сокращается быстрее рынка труда. С недели 21-27 февраля 2022 года по неделю 15-21 августа общее количество вакансий упало на 15 процентов. Работодатели в государственных органах стали предлагать на 57 процентов мест меньше, в IT — на 32 процента, в сфере СМИ и развлечений — на 31 процент, в маркетинге, рекламе и PR — на 30 процентов. Число вакансий для административного персонала снизилось на 21 процент.

При этом в регионах России остаются вакантными места в других сферах. Так, в Мурманске капитану рыболовного судна предлагают зарплату от 400 тысяч рублей, техническому директору в Сыктывкаре готовы платить от 200 тысяч рублей, а водителю с личным грузовым автомобилем — 160-190 тысяч рублей.