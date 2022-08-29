Звезда культового шоу на Первом канале рассказала о конфликтах на проекте

Певица Казанова заявила, что постоянно участвовала в бытовых конфликтах на «Фабрике звезд»

Российская певица Сати Казанова, участвовавшая в культовом проекте «Фабрика звезд» на Первом канале, рассказала о конфликтах, которые возникали между участниками проекта. В интервью телеведущей Яне Чуриковой на YouTube артистка призналась, что у них нередко возникали недопонимания.

«Я почему-то в разборках [на "Фабрике звезд"] была все время относительно того, кто должен помыть посуду и кто должен почистить картошку», — отметила Казанова. Певица добавила, что постоянно участвовала в подобных бытовых конфликтах на проекте.

Казанова снималась в первом сезоне «Фабрики звезд», премьера которого состоялась в октябре 2002 года. На проекте она стала одной из участниц женской группы «Фабрика», которая заняла второе место по итогам программы. В 2010 году Казанова покинула коллектив ради сольной карьеры.

Ранее другой финалист первого сезона «Фабрики звезд», диджей Михаил Гребенщиков рассказал о проблемах с квартирой, которую он выиграл на проекте. Музыкант заявил, что не сразу получил обещанную недвижимость.