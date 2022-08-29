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Россиянам назвали неожиданную причину компульсивного переедания

Бизнес-коуч Абрамова: конфликты на работе могут спровоцировать компульсивное переедание

Фото: unsplash

Расстройство пищевого поведения могут спровоцировать не только повышенная тревожность, недовольство собственной внешностью или лень, но весьма неожиданные причины, предупредила бизнес-коуч, медиатор конфликтных ситуации в сфере корпоративного управления Ольга Абрамова. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила россиянам, как взаимосвязаны компульсивное переедание и конфликты на работе.

Специалистка назвала доброжелательную атмосферу одной из важнейших составляющих успешной работы в команде. Однако, по ее словам, периодически даже в сплоченных коллективах возникают спорные ситуации.

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«Часто коллеги решают конфликты агрессивно, с разрушительными последствиями для психики своей и коллег. Это, в свою очередь, приводит к стрессу и неуверенности сотрудников в себе. При таком сценарии для устранения проблем затрачиваются огромные усилия как руководителей, так и самих сотрудников, которые, находясь в напряжении, "выгорают" и ищут подпитку положительными эмоциями за пределами работы», — объяснила Абрамова.

По ее словам, напряжение имеет накопительный характер, из-за чего после окончания рабочего дня человек в стрессе может прийти домой и расслабиться с помощью употребления вредной пищи в больших количествах, чтобы «сделать для себя что-то приятное». После еды напряжение на какое-то время уходит, приходит физическая и эмоциональная разрядка. Однако из-за этого формируется механизм успокоения через избегание личного контакта, а не через решение конфликта здоровыми способами, продолжила Абрамова.

Если в течение дня вы с кем-то поссорились или на кого-то разозлились, не высказались напрямую для прояснения ситуации, механизм снятия стресса запускает привычку компульсивного переедания и оправданий «это последний раз, а завтра сяду на диету». Формируется зависимость — снимать напряжение при помощи еды. Проблемы не решаются, а остаются в подсознании, как итог — тревога в конфликте заедается

Ольга АбрамоваБизнес-коуч, медиатор конфликтных ситуации в сфере корпоративного управления

Как правильно справиться с конфликтами в коллективе

Конфликт может быть отличным катализатором для прояснения разногласий и обсуждений, сообщила Абрамова. Он может стать «оживляющей» силой во взаимодействии. Открытое общение состоит из важных шагов, которые повышают шансы на разрешение конфликта, продолжила она.

«Для начала стоит провести с человеком, вовлеченным в конфликт, беседу. Обсудите вашу общую проблему, которая требует решения. Важно поделиться тем, как вы видите проблему, без обвинений и объяснить, как эта ситуация влияет на вас. Затем обсудите, что привело к конфликту и почему важно его решить. После этого можно изучить варианты выхода из проблемы и найти компромисс, который устроит обе стороны», — подытожила Абрамова.

Ранее россияне назвали вопрос, который считают самым неприятным на собеседовании. Оказалось, что они больше всего не любят рассказывать, кем видят себя через пять лет и почему ушли с предыдущего места работы.

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Наталья Обрядина
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