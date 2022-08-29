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Венгрия заявила о скором крахе энергетической политики Западной Европы

Глава МИД Венгрии Сийярто: энергетическая политика Западной Европы движется к краху
Петер Сийярто

Петер Сийярто . Фото: Pool / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетическая политика некоторых стран Западной Европы движется к краху «со скоростью астероида». Об этом сообщает РИА Новости.

«Все эти заявления, все это очковтирательство, которое продолжалось со стороны Западной Европы в вопросе энергоснабжения, просто совершенно не работают с приближением зимы», — сказал глава МИД.

Сийярто считает, что рано или поздно, когда в Европе начнутся проблемы с отоплением, с глаз европейского населения «спадет пелена» в вопросах энергетики.

Министр также заявил, что страны Европы не смогут обеспечить энергобезопасность без российских источников. «Мы не готовы даже обсуждать любые санкции в сфере энергетики... И, вынося за скобки, — очень немало тех, кто в этом тоже заинтересован, не только мы не хотим вести эти переговоры», — отметил он.

Ранее власти Германии и Дании заявили, что помочь Европе частично заменить газ из России может ранее запланированный проект «энергетического острова Борнхольм». Речь идет о ветроэнергетическом комплексе в Балтийском море, который позволит вырабатывать более трех гигаватт энергии в сутки и обеспечить ей 4,1 миллиона домохозяйств.

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Марина Совина
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