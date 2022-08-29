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69-я параллель

В российском регионе на берег выбросило огромную кроваво-красную медузу

На берег Баренцева моря в Териберке выбросило огромную медузу кроваво-красного цвета

Фото: Алексей Сиволобов / «ВКонтакте»

На берег Баренцева моря выбросило огромную медузу кроваво-красного цвета. Снимок со столь необычным представителем морской фауны опубликовали в местной группе во «ВКонтакте».

Автор поста уточнил, что на фото — цианея арктическая, или, как ее еще называют, цианея волосатая и львиная грива (Cyanea capillata, Cyanea arctica). Она является обитателем холодных морей и океанов. Это самая крупная медуза, которую можно встретить в природе. Диаметр купола иногда превышает 2,5 метра, а длина щупалец достигает 36 метров.

Размер этого животного зависит и от места обитания — чем холоднее, тем оно крупнее.

В июле в Мурманске при разгрузке фуры с бананами в одном из ящиков обнаружили крошечную птицу. Вид, к которому относится найденный птенец, на тот момент определить не удалось. Также неизвестен и путь, которым птица попала в российскую Арктику.

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Евгения Куликова
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