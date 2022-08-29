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Близорукий британский солдат выстрелил в сослуживца вместо мишени

RTE: британский близорукий солдат застрелил сослуживца, приняв его за мишень на полигоне

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Британский близорукий солдат по ошибке застрелил своего сослуживца, приняв его за мишень на полигоне. Инцидент произошел во время тактических учений, причиной произошедшего стала халатность стрелка, который не надел предписанные контактные линзы. Об этом сообщает телеканал RTE.

Инцидент произошел 4 марта 2021 года, о нем стало известно после публикации подробного доклада о произошедшем. В нем сказано, что из-за отсутствия контактных линз, предписанных стрелку для несения службы, «гвардеец 1» перепутал мишень с 35-летним сержантом Гэвином Хиллиером, который скончался от полученных ран.

«Комиссия пришла к выводу, что отсутствие предписанных корректирующих линз значительно повлияло на способность "гвардейца 1" идентифицировать, захватывать и впоследствии поражать правильную цель», — говорится в докладе. Отмечается, что стрелок на момент инцидента имел выслугу всего 18 месяцев.

Ранее Министерство обороны Великобритании обвинило корпорацию «Би-би-си» в том, что она поставила под угрозу жизнь и репутацию солдат, собираясь выпустить фильм-расследование о возможных расправах над гражданами Афганистана британскими спецназовцами.

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Дмитрий Сотак
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