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Парень зарезал отвергнувшую его девушку

The Times of India: в Индии парень зарезал 18-летнюю девушку, которая отказала ему

Фото: unsplash

В индийском городе Умаргам, штат Гуджарат, парень зарезал 18-летнюю девушку, которая его отвергла. Об этом сообщает The Times of India.

В совершении преступления подозревают несовершеннолетнего Панкаджа Пасвана. Он приехал на скутере с двумя друзьями, выследил 18-летнюю Хему Ядав, когда та возвращалась домой с занятий, и убил ее. После этого ему удалось скрыться.

До нападения Пасван предлагал Ядав вступить в отношения, но она ему отказала. Когда девушка была жива, она рассказывала членам своей семьи, что молодой человек пытался добиться ее расположения.

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Товарищи Пасвана были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Предварительное расследование показало, что они не участвовали в нападении. Самого убийцу пока не удалось найти.

Ранее сообщалось, что в Камбодже муж на почве ревности обезглавил жену, спрятал ее голову в сумку, а затем выбросил на пустыре. Мужчина подозревал супругу в неверности и считал, что она общается сразу с несколькими мужчинами.

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Алиса Удовик
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