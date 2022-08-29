Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин проведет совещание с правительством

Песков анонсировал совещание Путина с членами правительства в середине недели

Фото: Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства. Встречу анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента уточнил, что совещание состоится в середине недели.

«Мы еще анонсируем профильную тему. К этому мероприятию традиционно идет подготовка», — сказал Песков.

26 августа Дмитрий Медведев анонсировал большое заседание Совбеза, посвященное вопросам миграции, которое проведет президент. Политик добавил, что в настоящее время на стадии разработки находится новый законопроект о порядке въезда, выезда и пребывания в России иностранных граждан

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о новых атаках ВСУ на ЗАЭС
Россияне смогут «услышать» исчезающие памятники архитектуры
Байдена обвинили в жестоком предательстве американских военных
В Финляндии раскрыли новые правила оформления туристических виз для россиян
В Индии взорвали башни-близнецы
Германия выступила против запрета на выдачу виз для россиян
Кремль отреагировал на заявления НАТО о наращивании присутствия в Арктике
Головин рассказал об игре против Месси и Неймара
Заслуженный художник России Карнабеда госпитализирован после смертельного ДТП
Кремль заявил о необходимости миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.