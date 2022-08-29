Путин проведет совещание с правительством

Песков анонсировал совещание Путина с членами правительства в середине недели

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства. Встречу анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента уточнил, что совещание состоится в середине недели.

«Мы еще анонсируем профильную тему. К этому мероприятию традиционно идет подготовка», — сказал Песков.

26 августа Дмитрий Медведев анонсировал большое заседание Совбеза, посвященное вопросам миграции, которое проведет президент. Политик добавил, что в настоящее время на стадии разработки находится новый законопроект о порядке въезда, выезда и пребывания в России иностранных граждан