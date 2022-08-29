Российская чиновница бросила карьеру и стала продавать пиво на разлив

В Свердловской области местная чиновница уволилась и стала продавать разливное пиво

В Свердловской области одна из местных чиновниц бросила свою карьеру, после чего стала продавать разливное пиво. Соответствующее видео опубликовал «Подъем».

В День шахтера, который прошел 28 августа, жители поселка Черемухово сняли на видео заместителя главы Североуральска Жанну Саранчину. Женщина продавала пиво на разлив в одном из местных магазинов. Уточняется, что на время праздников в городском округе была ограничена продажа алкогольных напитков. По данным издания, магазин принадлежит дочери российской чиновницы, которая заявила, что пустила мать за прилавок, пока сама отлучилась. Также хозяйка магазина отметила, что во время действия запрета пиво не продавалось.

«Сегодня Жанна Анатольевна написала заявление на увольнение по собственному желанию с 31 августа 2022 года. Служебная проверка не проводится в связи с написанием заявления. По ситуации — без комментариев», — заявили «Подъему» в городской администрации.

Ранее глава Верхневилюйского района Якутии Владимир Поскачин попал на видео во время прыжков на батуте. Отмечается, что чиновник решил проверить батут и сам попрыгал на нем.