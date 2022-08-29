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В российском регионе полицейский погиб в аварии с LADA

В Волгоградской области один полицейский погиб, второй получил травмы в аварии с LADA

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

На трассе Камышин — Ольховка Волгоградской области один полицейский погиб, второй получил травмы в аварии с участием LADA. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 29 августа.

По данным телеканала, женщина, находившаяся за рулем легковушки, не справилась с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате случившегося погибли водитель и пассажир-полицейский. Еще один правоохранитель и женщина, сидящие в салоне авто, были доставлены в больницу с различными травмами.

У женщины диагностировали перелом шеи, а полицейский оказался в коме. По факту смертельного ДТП начали проводить проверку. Пока удалось выяснить, что машина попала в аварию на неопасном участке дороги.

Ранее на автодороге Южно-СахалинскОха полицейский насмерть сбил 30-летнюю женщину. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК России.

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Анна Щербакова
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