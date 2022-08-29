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Пушков ответил Джонсону на слова об ошеломляющих счетах на электричество

Сенатор Пушков заявил, что Борис Джонсон пытается оправдать бездарность своих решений
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков ответил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, решившему уйти в отставку, на слова об ошеломляющих счетах на электричество. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Пушкова, Джонсон пытается переложить ответственность за рост цен на электроэнергию в Великобритании на президента России Владимира Путина. «Что за чушь?» — заявил сенатор. Он напомнил, что российский лидер не вводил санкции, ударившие по энергетическому сектору, не добивался отмены газопровода «Северный поток-2», не призывал заменить российский газ американским СПГ, а также то, что не Путин «затеял скандальную историю с санкциями Канады против газовой турбины».

Пушков подчеркнул, что таким образом Джонсон пытается «оправдать бездарность своих решений», которые он принимал вместе с другими членами G7, «призывая их показать свои грудные мышцы Путину». «Показывать, правда, оказалось нечего. Вот и неистовствует...», — заключил он.

Ранее Борис Джонсон заявил, что ближайшие месяцы будут тяжелыми для граждан, а счета за электроэнергию — ошеломляющими. По его словам, даже сейчас плата за тепло в домах страшит многих британцев.

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Марина Совина
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