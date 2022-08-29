Стали известны признаки скорого краха США

Обозреватель Washington Times Федер назвал пять признаков скорого краха США

Пять признаков свидетельствуют о том, что США идут к своему скорому краху. Об этом написал обозреватель The Washington Times Дон Федер.

Первым признаком внутреннего уничтожения Америки эксперт назвал политику открытых дверей для мигрантов, вторым — безнаказанность преступников, третьим — высмеивание американских ценностей со стороны элит, четвертым — «поддержку варваров, живущих под боком» (речь о поддержке латиноамериканских стран) и проблемы с демографией.

«Цивилизация не способна к самовосстановлению. Она требует труда и воли. В Америке никто не будет ни трудиться, ни проявлять волю», — заявил Федер. Он обвинил сограждан в том, что они не ценят собственную цивилизацию, на создание которой у предков ушли столетия.

Ранее бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что слабость американского государства сегодня «ободряет» Россию и Китай. Он также подчеркнул, что нынешние элиты в стране как никогда далеки от ценностей США. «Нашу границу осаждают, наша валюта теряет ценность, энергонезависимость растрачена. Правительство социалистов довело нашу великую и растущую экономику до резкой остановки», — пожаловался политик.