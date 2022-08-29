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Политолог допустил запрет на реэкспорт российских углеводородов

Политолог Леви заявил, что Россия может ввести запрет на реэкспорт углеводородов

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

Россия может ввести запрет на реэкспорт своих углеводородов, что сделает невозможным их поставки в составе различных смесей. Таким может стать ответ на восьмой пакет санкций, предложенный странами Балтии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

В список конкретных предложений для восьмого пакета санкций в отношении России, который подготовили страны Балтии, попали новые ограничения в области энергетики, торговли и международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt рассказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Ответ России

«Несмотря на намерение Прибалтики ограничить импорт российских углеводородов, бизнес сориентировался довольно быстро и начал формировать смеси, включающие в себя российские материалы и материалы из других источников, — сказал Леви. — РФ, в свою очередь, может подключиться к этому новому восьмому пакету санкций в полном объеме и ввести мораторий на реэкспорт своих углеводородов, который будет действовать по принципу маркировки нефти, угля, газа и так далее».

Политолог объяснил, что в таком случае экспортировать российскую продукцию можно будет только в конкретные страны, но не дальше. Он добавил, что попытки вводить дальнейшие ограничения против России приведут только к росту экономического кризиса внутри ЕС.

«Относительно независимо и безответственно в этом плане могут вести себя страны Прибалтики, Польша, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Дания. Все прочие понимают, что неосторожные действия небезопасны, в первую очередь, для их собственных экономик. Вместе с тем на Россию новые санкции уже практически не влияют», — заключил политолог.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин признал, что санкционный запал в отношении России со стороны западных стран не иссяк. Давление, которое началось после введения российских войск на территорию Украины, только усиливается.

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Наталия Белова
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