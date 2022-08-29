Политолог допустил запрет на реэкспорт российских углеводородов

Политолог Леви заявил, что Россия может ввести запрет на реэкспорт углеводородов

Россия может ввести запрет на реэкспорт своих углеводородов, что сделает невозможным их поставки в составе различных смесей. Таким может стать ответ на восьмой пакет санкций, предложенный странами Балтии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

В список конкретных предложений для восьмого пакета санкций в отношении России, который подготовили страны Балтии, попали новые ограничения в области энергетики, торговли и международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt рассказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Ответ России

«Несмотря на намерение Прибалтики ограничить импорт российских углеводородов, бизнес сориентировался довольно быстро и начал формировать смеси, включающие в себя российские материалы и материалы из других источников, — сказал Леви. — РФ, в свою очередь, может подключиться к этому новому восьмому пакету санкций в полном объеме и ввести мораторий на реэкспорт своих углеводородов, который будет действовать по принципу маркировки нефти, угля, газа и так далее».

Политолог объяснил, что в таком случае экспортировать российскую продукцию можно будет только в конкретные страны, но не дальше. Он добавил, что попытки вводить дальнейшие ограничения против России приведут только к росту экономического кризиса внутри ЕС.

«Относительно независимо и безответственно в этом плане могут вести себя страны Прибалтики, Польша, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Дания. Все прочие понимают, что неосторожные действия небезопасны, в первую очередь, для их собственных экономик. Вместе с тем на Россию новые санкции уже практически не влияют», — заключил политолог.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин признал, что санкционный запал в отношении России со стороны западных стран не иссяк. Давление, которое началось после введения российских войск на территорию Украины, только усиливается.