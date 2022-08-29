Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Симоньян в эфире довела до слез Владимира Соловьева

Журналистка Маргарита Симоньян заставила прослезиться в эфире телеведущего Соловьева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьев прослезился после слов Маргариты Симоньян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Журналистка рассказала историю о захвате школы в Беслане террористами 1 сентября 2004 года. Симоньян отметила, что местный чиновник стал защищать простых жителей, позаботившись о своей семье в последнюю очередь. Соловьев, услышав об этом случае, не смог сдержать эмоций.

«Если бы я достал оттуда своих детей, а всех остальных оставил, то как бы я смог смотреть в глаза своему народу?» — привела Маргарита Симоньян слова чиновника.

Накануне Маргарите Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале письмо с угрозами под символикой полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил правоохранителям расследовать дело и доложить о результатах проверки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
На Украине выдвинули новое требование к НАТО
Симоньян в эфире довела до слез Владимира Соловьева
Власти Ирака запретили стрелять по протестующим в центре Багдада
Вероятность наземной операции в Николаевской области оценили
Логистическая компания Maersk покинула российский рынок
Симоньян отреагировала на угрозы «Азова» в свой адрес
Белый дом обвинил Россию в переговорах о закупке иностранных беспилотников
Мужчина без одежды вышел к пруду в Москве и попал на видео
Венгрия заявила о скором крахе энергетической политики Западной Европы
Стало известно о снижении вероятности трансфера игрока сборной России в «Челси»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.