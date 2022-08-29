Соседка рассказала об одной из избивших мужчину российских школьниц

Соседка одной из школьниц, которая избила мужчину под Тюменью, назвала ее неуправляемой

Соседка одной из трех российских школьниц, которые избили и изнасиловали, предположительно, палкой мужчину на вокзале, рассказала о ней. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Своенравная, гордая, мания величия у нее, неуправляемая. Она никого не слушается. Ее отец заставит что-то делать, она либо не станет, либо через силу будет. Всегда принуждает младшую. Я матери несколько раз говорила, чтобы она присмотрела за ней», — рассказала соседка Любовь Гизольдова.

По ее словам, мать несовершеннолетней работает. У школьницы дома собиралась шумная компания, которая мешала местным жителям. Соседка другой школьницы отметила, что у девочки есть брат, который, несмотря на свой возраст, уже употребляет алкоголь, — по словам россиянки, он только пойдет в шестой класс. Однажды мальчика заметили на площадке, когда он душил сверстника кнутом, утверждает женщина.

21 августа три школьницы в Тюменской области избили и изнасиловали посторонним предметом мужчину, который остался ночевать на вокзале из-за того, что пропустил свою станцию. Омбудсмен Андрей Степанов сообщил, что в отношении школьниц началась проверка. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Впоследствии сам пострадавший рассказал о случившемся. Мужчина вспомнил, что конфликт начался после того, как одна из несовершеннолетних спросила у него, будет ли он пить. В ответ на его отказ девочка сказала: «Ты бич, приехал с колхоза, ходишь здесь. А с нами, девчонками, тебе даже не выпить». После этого школьницы начали бить мужчину ногами, россиянин терял сознание и был весь в крови.