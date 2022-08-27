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Избитый тремя школьницами россиянин рассказал о случившемся

Избитый школьницами под Тюменью мужчина заявил, что одна из девочек предлагала ему выпить

Кадр: Telegram-канал «SHOT»

Россиянин, которого в Тюменской области избили три школьницы, рассказал о произошедшем. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.

Мужчина вспомнил, что конфликт вспыхнул после того, как одна из несовершеннолетних спросила у него, будет ли он пить. В ответ на его отказ девочка сказала: «Ты бич, приехал с колхоза, ходишь здесь. А с нами, девчонками, тебе даже не выпить».

После этого школьницы начали бить мужчину ногами. По словам россиянина, он терял сознание, был весь был в крови. Избиение продолжалось около часа, рассказал мужчина.

Журналисты канала отмечают, что у мужчины онкология, поэтому постоять за себя он не смог. По данным SHOT, россиянина госпитализировали и провели операцию. Отмечается, что в настоящий момент он находится в больнице.

Telegram-канал указывает, что в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области не подтвердили поступавшуюю ранее информацию о том, что школьницы изнасиловали потерпевшего посторонним предметом. Следователи также опровергли информацию о том, что россиянин приставал к девочкам.

Ранее сообщалось, что 21 августа трое школьниц в Тюменской области избили и изнасиловали посторонним предметом мужчину, который остался ночевать на вокзале из-за того, что пропустил свою станцию. Омбудсмен Андрей Степанов впоследствии сообщил, что в отношении школьниц началась проверка. Следственные органы возбудили уголовное дело.

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Анастасия Шейкина
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